Задоров рассказал, что запросил обмен из «Калгари» из-за отсутствия доверия
«Дело не в игровом времени, а просто в доверии. Здесь тренеры доверяют мне играть против лучших игроков другой команды. В «Калгари» у меня этого не было, чем я, конечно, был немного недоволен», — цитирует Задорова Sportsnet.
1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.
Ранее «Ванкувер» победил «Детройт» в НХЛ, Задоров забросил одну шайбу.