Задоров рассказал, что запросил обмен из «Калгари» из-за отсутствия доверия

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров объяснил, почему принял решение попросить обмен из «Калгари Флэймз».

«Дело не в игровом времени, а просто в доверии. Здесь тренеры доверяют мне играть против лучших игроков другой команды. В «Калгари» у меня этого не было, чем я, конечно, был немного недоволен», — цитирует Задорова Sportsnet.

1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.

Ранее «Ванкувер» победил «Детройт» в НХЛ, Задоров забросил одну шайбу.