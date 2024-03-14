Винер: гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что не будут выступать на Играх

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала о том, как российские спортсменки отреагировали на требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду в Париже.

«Когда услышали требования для выступления на Играх — белый флаг, специальная анкета, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде. Они даже сказали так: «Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Матыцин рассказал, что Минспорт примет решение об участии россиян в Олимпиаде после позиции МОК.