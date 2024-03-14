Тороп рассказал, что два дня не мыл руки после знакомства с Акинфеевым

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о знакомстве с капитаном армейцев Игорем Акинфеевым.

«Я не мыл руки с мылом, когда в восемь лет познакомился с Акинфеевым? Абсолютно. Два дня точно не мыл. У Игоря в тот день была предыгровая тренировка перед «Спартаком», который ЦСКА в итоге победил», — приводит слова Торопа Sport24.

В текущем сезоне Тороп сыграл за команду десять матчей, два из которых отыграл на ноль.

Акинфеев за карьеру в ЦСКА сыграл 757 матчей. В 316 играх он не пропускал голов.

Ранее Тороп рассказал, что Игорь Акинфеев подбодрил его перед серией пенальти в матче Кубка России с «Сочи».