Тороп рассказал, что два дня не мыл руки после знакомства с Акинфеевым
- РИА Новости
«Я не мыл руки с мылом, когда в восемь лет познакомился с Акинфеевым? Абсолютно. Два дня точно не мыл. У Игоря в тот день была предыгровая тренировка перед «Спартаком», который ЦСКА в итоге победил», — приводит слова Торопа Sport24.
В текущем сезоне Тороп сыграл за команду десять матчей, два из которых отыграл на ноль.
Акинфеев за карьеру в ЦСКА сыграл 757 матчей. В 316 играх он не пропускал голов.
Ранее Тороп рассказал, что Игорь Акинфеев подбодрил его перед серией пенальти в матче Кубка России с «Сочи».