Адвокат Промеса анонсировала новую информацию относительно задержания футболиста

София Хоф, адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса, высказалась об аресте своего клиента в ОАЭ.

«Следите за материалами на нашем сайте», — цитирует Хоф «Спорт-Экспресс».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.