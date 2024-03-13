Алдонин: Ивича могли уволить, потому что он интересен «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение, почему главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич был отправлен в отставку.

«Считаю, что Ивич нормально работал в «Краснодаре». Возможно, его уволили из-за интереса со стороны «Спартака». «Краснодар» на зимних сборах выглядел хорошо. Решение клуба уволить Ивича выглядит преждевременным», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.