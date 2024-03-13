Булыкин считает, что у «Краснодара» были серьёзные причины для увольнения Ивича

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич покинул свой пост.

«Думаю, в «Краснодаре» были серьёзные причины для увольнения Ивича. Команда вылетела из Кубка России, потеряла первое место, всё это наложило отпечаток. У руководства «Краснодара» другое мнение и, может быть, уже есть другой тренер», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.