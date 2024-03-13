RMC Sport: Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя
Как сообщает RMC Sport, юристы форварда заметили, что заведение использует имя Килиана в коммерческих целях без его разрешения.
Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал».
Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».