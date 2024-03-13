Устюгов заявил, что товарищеский старт с норвежскими лыжниками для него не важен
- РИА Новости
«Честно, мне всё равно», — заявил Устюгов РИА Новости.
13 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести матчевую встречу между российскими и норвежскими лыжниками.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.
Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение биатлониста Евгения Гараничева завершить карьеру.