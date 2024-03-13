Устюгов заявил, что товарищеский старт с норвежскими лыжниками для него не важен

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов рассказал, что ему не очень интересно возможное проведение товарищеского старта с норвежскими лыжниками.

РИА Новости