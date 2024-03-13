Червиченко: если «Спартак» умудрится подписать Ивича, сможет опередить «Краснодар»
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«Теперь Ивич со спокойной душой может возглавлять «Спартак», если он перейдёт, то правильно сделает. Мне кажется, если «Спартак» умудрится его быстро подписать, то Ивич придёт и начнёт работать так, что «Спартак» в конце сезона сможет опередить «Краснодар», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.
Накануне «Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России (0:2). В РПЛ команда идёт на втором месте.
Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Ивича на эмоциях после поражения команды.