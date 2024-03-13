«Зенит» вошёл в топ-20 клубов мира по эффективности ударов без учёта пенальти
- РИА Новости
По версии Международного центра спортивных исследований (CIES), сине-бело-голубые в среднем за матч забивают 1,9 гола без учёта пенальти.
Клуб расположился на 17-й строчке рейтинга, опередив немецкие «Баварию» и «Байер». Лидером по эффективности ударов стал греческий ПАОК.
«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России с 40 очками.
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