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«Зенит» вошёл в топ-20 клубов мира по эффективности ударов без учёта пенальти

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Петербургский «Зенит» вошёл в топ-20 команд мира по эффективности ударов без учёта пенальти.
«Зенит» вошёл в топ-20 клубов мира по эффективности ударов без учёта пенальти
  • РИА Новости

По версии Международного центра спортивных исследований (CIES), сине-бело-голубые в среднем за матч забивают 1,9 гола без учёта пенальти.

Клуб расположился на 17-й строчке рейтинга, опередив немецкие «Баварию» и «Байер». Лидером по эффективности ударов стал греческий ПАОК.

«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее новичок «Зенита» Нино рассказал об интересе к русской литературе и культуре.

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