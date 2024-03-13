Новичок «Зенита» Нино привёз книги Достоевского в Россию

Новичок «Зенита» Нино рассказал об интересе к русской литературе и культуре.

«В Бразилии купил их. «Преступление и наказание» — классическое издание, его нашёл мой отец, подарил мне, я уже начал читать. У меня с собой есть и другие произведения русских писателей, но они ждут меня в чемоданах в России. За «Белые ночи» возьмусь попозже», — заявил Нино в интервью YouTube каналу санкт-петербургского клуба.

4 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €11 млн.

Ранее российский тренер Александр Григорян высказал мнение, что «Зенит» выиграет чемпионат России по футболу в текущем сезоне.