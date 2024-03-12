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Григорян: «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом

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Российский тренер Александр Григорян высказал мнение, что «Зенит» выиграет чемпионат России по футболу в текущем сезоне.

«Как оценю форму «Зенита»? Со «Спартаком» игра не совсем удалась. Мы понимаем, что после сборов большинство команд не в оптимальных кондициях. У «Зенита» просто удивительно сильный состав, особенно центр. У них отсутствуют слабые места в составе. «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом», — приводит слова Александра Григоряна Metaratings.

В 20-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Ростову» со счётом 1:2. «Зенит» же разгромил «Урал» — 4:1.

Подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 40 очков. «Краснодар» на второй позиции (39). Тройку призёров замыкает «Динамо» с 38 баллами.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что «Краснодар» не готов быть чемпионом России.

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