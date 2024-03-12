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Билялетдинов: «Краснодар» не готов к тому, чтобы быть чемпионом России

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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что «Краснодар» не сможет выиграть РПЛ в текущем сезоне.

«Чем можно объяснить последние результаты «Краснодара»? Они просто не готовы к чемпионству. Опыта нет, поэтому такие результаты пошли», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В 20-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Ростову» со счётом 1:2. «Зенит» же разгромил «Урал» — 4:1.

Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» — на второй позиции (39).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может отправить главного тренера Владимира Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в Кубке России.

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