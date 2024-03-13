Матыцин считает, что российский спорт не сможет быстро выйти из санкционного режима

Министр спорта РФ Олег Матыцин сомневается в быстром выходе спорта из санкционного режима.

«Не уверен, что мы быстро выйдем из санкционного режима. Но новые форматы, Игры БРИКС, Игры Будущего, Игры «Дети Азии» и Игры дружбы помогут нашим спортсменам получить нужную практику», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Он отметил, что эти турниры не рассматриваются как альтернативные и Россия не собирается разрушать олимпийское движение.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Матыцин считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже.