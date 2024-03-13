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Врач ЦСКА: первичный осмотр Дивеева не выявил значимых повреждений

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Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о первичном осмотре защитника армейцев Игоря Дивеева.
Врач ЦСКА: первичный осмотр Дивеева не выявил значимых повреждений
  • РИА Новости

«Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни он будет проходить курс стартовой терапии, после которой определят сроки возвращения в общую группу», — цитирует Безуглова Telegram-канал ЦСКА.

Защитник повредил голеностоп в матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:0). До этого футболист не играл с 15 июля, восстанавливаясь после травмы лодыжки.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сообщил, что пока рано предполагать, какое место займёт армейский клуб по итогам текущего сезона.

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