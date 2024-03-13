Вяльбе рассказала, что Матыцин предлагал встречу лыжников России и Норвегии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести матчевую встречу между российскими и норвежскими лыжниками.

«Предложение организовать в России встречу с норвежскими лыжниками от министра спорта было, но это всё на уровне идеи, неофициально. Все понимают текущую ситуацию», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

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