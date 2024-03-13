Вяльбе рассказала, что Матыцин предлагал встречу лыжников России и Норвегии
- РИА Новости
«Предложение организовать в России встречу с норвежскими лыжниками от министра спорта было, но это всё на уровне идеи, неофициально. Все понимают текущую ситуацию», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.
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