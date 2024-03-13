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Олимпийский комитет Греции изменил церемонию зажжения огня

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Олимпийский комитет Греции представил новую верховную жрицу, одеяния, композитора и форму олимпийской команды.

«Сегодня будут представлены новая верховная жрица, новый композитор, а также новая одежда, созданная всемирно известным дизайнером Мари Катрантзу», — цитирует президента Олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса РИА Новости. 

Огонь будет зажжён на родине древних Олимпийских игр в Древней Олимпии 16 апреля с помощью параболического зеркала от солнечных лучей. Одеяния жриц и куросов стилизуют под древнегреческие колоны в чёрном и белом цвете. Музыку для церемонии зажжения огня напишет Димитрис Пападимитриу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство в ближайшее время представит рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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