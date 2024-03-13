Надаль заявился на теннисный турнир «Мастерса» в Монте-Карло после травмы
Об этом сообщается на сайте организаторов соревнований.
7 марта теннисист решил сняться с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Испанец не смог сыграть на Australian Open из-за повреждения. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.
Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.
Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.