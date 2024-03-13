Надаль заявился на теннисный турнир «Мастерса» в Монте-Карло после травмы

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявился на теннисный турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Об этом сообщается на сайте организаторов соревнований.

7 марта теннисист решил сняться с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Испанец не смог сыграть на Australian Open из-за повреждения. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.