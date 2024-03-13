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Потапова — о победе над Паолини: нужно стараться изо всех сил

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Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

«Когда пошла в ванную, то посмотрела в зеркало и сказала себе: «Сейчас или никогда, тебе нужно стараться изо всех сил». Я боролась за каждое очко», — заявила Потапова после матча.

Россиянка одолела итальянку Ясмине Паолини со счётом 7:5, 0:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

В четвертьфинале Анастасия Потапова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

Призовой фонд турнира составляет более $8,9 млн. 

Ранее государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии предложил Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) поглощение туров.

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