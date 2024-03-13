Потапова — о победе над Паолини: нужно стараться изо всех сил
«Когда пошла в ванную, то посмотрела в зеркало и сказала себе: «Сейчас или никогда, тебе нужно стараться изо всех сил». Я боролась за каждое очко», — заявила Потапова после матча.
Россиянка одолела итальянку Ясмине Паолини со счётом 7:5, 0:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
В четвертьфинале Анастасия Потапова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк (Украина).
Призовой фонд турнира составляет более $8,9 млн.
Ранее государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии предложил Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) поглощение туров.