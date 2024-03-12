Telegraph: саудовский фонд предложил $2 млрд за поглощение туров АТР и WTA

Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии предложил Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) поглощение туров.

Предложение в $2 млрд будет действительно 90 дней, сообщает The Telegraph.

Решение о поглощении может быть принято в начале мая в Мадриде во время «Мастерса» и категории WTA 1000. Турниры Большого шлема не войдут в новый тур и останутся самостоятельными.

АТР уже подписала спонсорское соглашение с PIF, согласно которому фонд стал официальным партнёром рейтинга теннисистов.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.