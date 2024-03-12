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Агент Бенитеса сообщил, что тренер не заинтересован в работе в «Спартаке»

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Агент Артуро Каналес, представляющий интересы тренера Рафаэля Бенитеса, ответил на вопрос о том, интересна ли специалисту работа в России.

«Рафаэлю на данный момент неинтересна работа в российском чемпионате», — заявил Каналес «Матч ТВ». 

12 марта специалист покинул пост главного тренера «Сельты». За свою карьеру он с «Валенсией» дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок УЕФА, а с «Ливерпулем» побеждал в Кубке и Суперкубке Англии. 

Также в послужном списке Бенитеса победа в Суперкубке Италии с «Интером» и первенство с «Челси» в Лиге Европы.

Ранее комментатор и журналист Константин Генич высказал мнение, что следующим главным тренером «Спартака» станет наставник сборной России Валерий Карпин.

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