Агент Бенитеса сообщил, что тренер не заинтересован в работе в «Спартаке»
«Рафаэлю на данный момент неинтересна работа в российском чемпионате», — заявил Каналес «Матч ТВ».
12 марта специалист покинул пост главного тренера «Сельты». За свою карьеру он с «Валенсией» дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок УЕФА, а с «Ливерпулем» побеждал в Кубке и Суперкубке Англии.
Также в послужном списке Бенитеса победа в Суперкубке Италии с «Интером» и первенство с «Челси» в Лиге Европы.
Ранее комментатор и журналист Константин Генич высказал мнение, что следующим главным тренером «Спартака» станет наставник сборной России Валерий Карпин.