Генич уверен, что Карпин станет главным тренером «Спартака»

Комментатор и журналист Константин Генич высказал мнение, что следующим главным тренером «Спартака» станет наставник сборной России Валерий Карпин.

«Следующий тренер «Спартака» — Валерий Карпин. Скриньте», — написал Генич в Telegram-канале.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер сборной России интересен руководству «Спартака».

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее в «Ростове» заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» о возможном назначении Карпина.