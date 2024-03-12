Роналдо: «Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения
«Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения. На чемпионате мира он сделал нечто особенное. Это напомнило мне о выступлениях Пеле и Марадоны», — приводит слова Роналдо Daily Mail.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. 36-летний форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.