Роналдо: «Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо высказался о получении нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси награды лучшему футболисту в восьмой раз в карьере.

«Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения. На чемпионате мира он сделал нечто особенное. Это напомнило мне о выступлениях Пеле и Марадоны», — приводит слова Роналдо Daily Mail.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. 36-летний форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.