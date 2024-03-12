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Порье рассказал, что он хотел бы провести бой с Махачевым в июне

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Американский боец UFC Дастин Порье сообщил, что готов провести поединок с чемпионом промоушена россиянином Исламом Махачевым в июне.

«Я думаю, что мой бой с Махачевым вполне реален. Погнали. UFC вполне может организовать этот матч, почему нет? Я не получил никакого ущерба в бою с Сен-Дени, так что июнь меня устроит», — сказал Порье на пресс-конференции.

Свой последний поединок россиянин провёл в октябре, второй раз подряд защитив чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Американский проспект нокаутировал Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами.

В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

Ранее Махачев назвал впечатляющей победу Порье на турнире UFC 299.

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