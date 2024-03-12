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Карпин: я давно не связан со «Спартаком»

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что «Спартак» проявляет к нему интерес.

«Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос», — сказал Карпин.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба. 

Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер сборной России интересен руководству «Спартака».

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее в «Ростове» заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» о возможном назначении Карпина.

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