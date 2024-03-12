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Карпин назвал идеальной новую форму сборной России по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о новой форме национальной команды.

«Для футболиста важно, чтобы форма была симпатичной, вызывала хорошие эмоции, была по качеству удобная. Форма получилась идеальной, на мой взгляд», — сказал Карпин.

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новая форма сборной России произведена на уровне самых высоких мировых стандартов.

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