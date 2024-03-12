Рудковская — о вырезанном номере Муравьёвой: это сделано из-за предвзятости к Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на то, что Первый канал вырезал номер фигуристки Софьи Муравьёвой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Пока никто не извинялся. Мы извинений ждём, но и сами будем принимать меры. Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости к штабу Плющенко», — цитирует Рудковскую NEWS.ru.

Она добавила, что такое отношение от канала в адрес Плющенко и его спортсменов продолжается уже четыре года.

Помимо Муравьёвой, были вырезаны номера Макара Игнатова, Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, а также Андрея Мозалёва.

Муравьёва посвятила номер на турнире шоу-программ двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову. Она каталась под композицию «Лучшее в тебе» в исполнении Евы Польны.

Гриньков, выступавший в паре с Екатериной Гордеевой, умер в 1995 году в возрасте 28 лет. Он потерял сознание во время тренировки на льду. Медики назвали причиной смерти обширный инфаркт.

Ранее Елена Вайцеховская высказалась о программе Муравьёвой на «Русском вызове».