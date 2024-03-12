Карпов: товарищеские матчи России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ

Стало известно, что товарищеские встречи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать на телевидении.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, в РФС есть письмо от УЕФА, где говорится, что, по их мнению, все права на показ товарищеских матчей сборной России принадлежат «Телеспорту». При этом в письме отмечается, что матчи могут быть показаны только на федеральных каналах.

«На сегодняшний день по состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет», — цитирует генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее Карпин объяснил выбор состава сборной России на матчи с Сербией и Парагваем.