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Карпин объяснил выбор состава сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем на мартовский сбор.

«Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров в Мир РПЛ. Если в нём и будут изменения, то минимальные. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи с Сербией и Парагваем — 28 футболистов.

Среди представителей иностранных чемпионатов в окончательный список попали Александр Головин, Далер Кузяев, Андрей Лунёв, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.

Команда Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал прекрасной новую форму сборной России по футболу.

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