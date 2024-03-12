Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате обстрела сектора Газа
По информации «Аль-Джазира», игрок в момент обстрела находился в своём доме.
Баракату было 39 лет. В составе национальной команды он провёл три матча.
7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить сборные Израиля.