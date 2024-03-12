RT в Telegram
Подпишись

Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате обстрела сектора Газа

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной Палестины Мохаммед Баракат погиб в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля.

По информации «Аль-Джазира», игрок в момент обстрела находился в своём доме.

Баракату было 39 лет. В составе национальной команды он провёл три матча.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить сборные Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить