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Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить сборные Израиля

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Федерация футбола Ирана (FFIRI) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) наложить санкции на сборные Израиля из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить сборные Израиля
  • РИА Новости

«Мы хотим бойкота израильского футбола. Иран обращается с призывом к ФИФА и входящим в неё национальным ассоциациям относительно бесчеловечных действий, осуществляемых в Палестине, и совершения военных преступлений в секторе Газа», — говорится в сообщении пресс-службы FFIRI.

Подчеркивается, что действия ФИФА станут символом реализации норм устава мирового футбольного сообщества в области социальной ответственности.

Иран присоединился к инициативе других 12 стран, среди которых Палестина, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия, Йемен.

Ранее сообщалось, что конгресс УЕФА не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля.

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