Мостовой: Артур Жорже не идёт в сравнение со случайным Абаскалем

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможной смене тренера в московском клубе.

«Пришли одни — привезли своих, потом пришли другие — привезли своих. В футболе давно процветает этот бизнес. Но я всегда буду на стороне футбольных людей. Если Артур Жорже в прошлом был футболистом, то это уже огромный плюс. Конечно, это не идёт ни в какое сравнение со случайным Абаскалем», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В СМИ обсуждают информацию о том, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Основными кандидатами на его место являются Владимир Ивич из «Краснодара», Станислав Черчесов и Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».

Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее агент тренера «Браги» не стал отвечать на слухи об интересе к клиенту от «Спартака».