В «Зените» считают, что Джикия должен играть в «Спартаке»
«Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Он должен играть в «Спартаке». Это его команда», — цитирует Медведева «СЭ».
По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и игроком возник конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.
30-летний Джикия в сезоне-2023/24 провёл десять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Факела».