В «Зените» считают, что Джикия должен играть в «Спартаке»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном интересе клуба к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Он должен играть в «Спартаке». Это его команда», — цитирует Медведева «СЭ».

По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и игроком возник конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний Джикия в сезоне-2023/24 провёл десять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Факела».