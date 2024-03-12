RT в Telegram
Подпишись

В «Зените» считают, что Джикия должен играть в «Спартаке»

Короткая ссылка
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном интересе клуба к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Он должен играть в «Спартаке». Это его команда», — цитирует Медведева «СЭ».

По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и игроком возник конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний Джикия в сезоне-2023/24 провёл десять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Факела».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить