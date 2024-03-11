Джикия: хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Факела»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Факела» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом». Будем делать выводы», — приводит слова Джикии Sport24.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:0.

В составе «Факела» гол забил Евгений Марков. Защитник красно-белых Данил Пруцев срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» — 11-е (22 балла).

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».