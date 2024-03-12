Тикнизян: об объявлении решений после VAR узнал в день игры — на поле даже не расслышал

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о системе объявления решений судьями на играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

«О введении я услышал только в день игры. Но на поле я даже не расслышал, что арбитр говорил, потому что на стадионе было большое эхо. Наверное, так будет удобнее», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

В феврале стало известно, что арбитры на матчах РПЛ и Кубка России будут объявлять по громкой связи решения, принятые после вмешательства VAR.

Ранее сообщалось, что система объявления решений судьями на играх РПЛ полноценно заработает в следующем сезоне.