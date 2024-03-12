Медведев сообщил, что Промес не интересен «Зениту»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный интерес клуба к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

«Интересен ли Промес «Зениту»? Нет», — цитирует Медведева «СЭ».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае (ОАЭ). Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС негативно относится к ситуации с Промесом.