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WADA наказало 250 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение наказать 250 российских атлетов после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).

Об этом сообщается на сайте организации.

Ещё 32 спортсменам предъявлены обвинения, 106 случаев остаются на стадии расследования.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Ранее МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом.

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