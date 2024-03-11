WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы
«Что касается других мультиспортивных мероприятий, то члены исполкома, включая представителей спортсменов, спортивного движения и правительств стран мира, выразили свою обеспокоенность планами России провести Игры дружбы — «несанкционированное мероприятие» — в сентябре 2024 года», — говорится в релизе.
В Играх дружбы между 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
5 марта стало известно, что тигр победил в голосовании за талисман Игр дружбы.
Ранее Сорокин заявил, что гимнастки Аверины смогут поучаствовать в Играх дружбы.