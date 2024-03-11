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WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обеспокоен из-за проведения в России Игр дружбы.

«Что касается других мультиспортивных мероприятий, то члены исполкома, включая представителей спортсменов, спортивного движения и правительств стран мира, выразили свою обеспокоенность планами России провести Игры дружбы — «несанкционированное мероприятие» — в сентябре 2024 года», — говорится в релизе.

В Играх дружбы между 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

5 марта стало известно, что тигр победил в голосовании за талисман Игр дружбы.

Ранее Сорокин заявил, что гимнастки Аверины смогут поучаствовать в Играх дружбы.

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