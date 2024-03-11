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В WADA заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует антидопинговому кодексу.

Об этом сообщается в релизе организации.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Ранее МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом.

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