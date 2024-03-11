Тер Штеген: когда Хави объявил об уходе, мне стало очень грустно

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал уход главного тренера Хави Эрнандеса по окончании сезона.

«Когда Хави объявил о своём уходе, мне стало очень грустно. Он сказал нам, что на этом сезон не завершается, что мы должны выкладываться на полную. Он великий тренер, который воспитал нас», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны».