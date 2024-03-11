Лыжник Жуль: на Кубке мира какой-то цирк творится, чувство, что они расслабились

Лыжник Дмитрий Жуль высказался о Кубке мира без российских спортсменов.

«Мне было интересно посмотреть. Потом я понял, что там какой-то цирк творится. Ребята, которые раньше сидели во втором десятке, начали неплохо смотреться, но с профессиональной точки зрения они не выросли сильно за год. Возможно, я ошибаюсь, но такое чувство, что они расслабились», — приводит слова Жуля Sport24.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

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