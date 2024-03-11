Головин: 200 игр за «Монако» — солидный рубеж
«Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр — это солидный рубеж. Но важнее всего для меня не мои личные достижения, а то, что «Монако» находится в тройке лидеров», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».
Игрок продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 200 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из ЦСКА.
«Монако» (45 очков) занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате ПСЖ (56).
Ранее сообщалось, что Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe.