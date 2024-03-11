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Головин: 200 игр за «Монако» — солидный рубеж

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на то, что он провёл за команду 200 матчей.

«Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр — это солидный рубеж. Но важнее всего для меня не мои личные достижения, а то, что «Монако» находится в тройке лидеров», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Игрок продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 200 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из ЦСКА.

«Монако» (45 очков) занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате ПСЖ (56).

Ранее сообщалось, что Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe.

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