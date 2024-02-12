Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe
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«Монако» поразил «Ниццу» — гласит заголовок на титульной странице.
Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.
Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 21-го тура чемпионата Франции.