Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оказался на обложке французской спортивной газеты L'Équipe.

«Монако» поразил «Ниццу» — гласит заголовок на титульной странице.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 21-го тура чемпионата Франции.