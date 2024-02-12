Головин: для наших болельщиков победа над «Ниццей» — особенное событие
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«Получилась напряжённая и эмоциональная игра. Хорошо, что удалось сразу забить третий гол и по делу выиграть матч. Знаю, что для болельщиков эта победа является особенным событием», — цитирует Головина «СЭ».
Игра на стадионе «Альянц Ривьера» завершилась со счётом 3:2 в пользу монегасков. Головин отметился голом в матче.
«Монако» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что Александр Глеб посоветовал Головину покинуть «Монако» для развития карьеры.