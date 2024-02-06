Глеб посоветовал Головину покинуть «Монако» для развития карьеры

Бывший хавбек «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в текущем сезоне.

«Сможет ли Головин прогрессировать дальше, будет зависеть только от него. В любом случае, если ты хочешь расти, то должен двигаться вперёд. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше и ставить перед собой более высокие цели», — цитирует Глеба «Чемпионат».

Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 195 матчах забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин высказался о ничьей в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Гавром», за который играет Далер Кузяев.