Глеб посоветовал Головину покинуть «Монако» для развития карьеры
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«Сможет ли Головин прогрессировать дальше, будет зависеть только от него. В любом случае, если ты хочешь расти, то должен двигаться вперёд. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше и ставить перед собой более высокие цели», — цитирует Глеба «Чемпионат».
Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 195 матчах забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.
Ранее Головин высказался о ничьей в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Гавром», за который играет Далер Кузяев.