RT в Telegram
Подпишись

Глеб посоветовал Головину покинуть «Монако» для развития карьеры

Короткая ссылка
Бывший хавбек «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в текущем сезоне.
Глеб посоветовал Головину покинуть «Монако» для развития карьеры
  • Gettyimages.ru

«Сможет ли Головин прогрессировать дальше, будет зависеть только от него. В любом случае, если ты хочешь расти, то должен двигаться вперёд. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше и ставить перед собой более высокие цели», — цитирует Глеба «Чемпионат».

Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 195 матчах забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин высказался о ничьей в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Гавром», за который играет Далер Кузяев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить