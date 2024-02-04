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Головин: преимущество в матче с «Гавром» было на стороне «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Гавром», за который играет Далер Кузяев.
Головин: преимущество в матче с «Гавром» было на стороне «Монако»
  • Gettyimages.ru

«Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороны. Считаю, наиграли больше, чем на ничью. Общались ли с Кузяевым? Перекинулись парой фразой. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Головин и Далер Кузяев вышли на поле с первых минут. Но Кузяев был заменён на 88-й минуте.

Ранее Головин высказался о ничьей с «Марселем» в матче 19-го тура Лиги 1.

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