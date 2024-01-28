Головин — о ничьей с «Марселем»: мы показали характер

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей с «Марселем» в матче 19-го тура Лиги 1.

«Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 2:2.

В составе гостей мяч забил Виссам Бен-Йеддер (седьмая минута). Ему ассистировал Александр Головин. Также отличился Магнес Аклиуше (45 + 4). По красной карточке получили Гильермо Марипан (11-я) и Денис Закария (80-я).

У хозяев отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я) и Леонардо Балерди (50-я).

«Монако» (34 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Марсель» (29) — шестое.

Ранее Массимо Каррера заявил, что Головин заслуживает внимания со стороны именитых клубов.