Салихова: надо уговаривать Виторию вернуться в «Спартак», закидав деньгами
«Крутая атмосфера в клубе Галицкого, когда их действующего тренера уже второй раз предлагают «Спартаку». Мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда». Надо уговаривать Виторию вернуться, закидав деньгами», — цитирует Салихову Metaratings.
По информации СМИ, Ивич давно входит в шорт-лист «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.
Напомним, что Абаскаль возглавил московский клуб летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отправит Абаскаля в отставку.