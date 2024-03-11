Салихова: надо уговаривать Виторию вернуться в «Спартак», закидав деньгами

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на то, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить московский клуб.

«Крутая атмосфера в клубе Галицкого, когда их действующего тренера уже второй раз предлагают «Спартаку». Мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда». Надо уговаривать Виторию вернуться, закидав деньгами», — цитирует Салихову Metaratings.

По информации СМИ, Ивич давно входит в шорт-лист «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

Напомним, что Абаскаль возглавил московский клуб летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отправит Абаскаля в отставку.