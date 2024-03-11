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Карпов: «Спартак» отправит Абаскаля в отставку, кандидаты на пост тренера — Черчесов и Ивич

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Руководство московского «Спартака» приняло решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, сегодня один из кандидатов на пост наставника команды — Станислав Черчесов — проведёт встречу с руководителями клуба.

Ещё одним претендентом является главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

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