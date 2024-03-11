Ловчев: «Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал главного фаворита в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Спартак» мучился на поле. Тренер даже не знает, кого выставлять. Есть неуверенность в игроках, а это закладывается на сборах. Не видно силы. «Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Накануне «Спартак» уступил «Факелу» со счётом 0:2. Красно-белые занимают шестое место, набрав 32 очка. «Зенит» с 40 очками находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что у «Зенита» больше преимуществ, чем у «Краснодара», в борьбе за титул РПЛ.